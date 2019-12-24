شرطة الرياض تضبط فتيات مخالفات للذوق العام

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شرطة منطقة الرياض، ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها، وجميعهم من النساء. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الإثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء.

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