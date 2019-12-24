الشورى يوافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الإستراتيجية في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي1439/1440هـ, والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ, تلاهما رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري, والإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة .

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ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها, والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .

وطالبت اللجنة الهيئة بسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، حيث طالبت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد إستراتيجية عامة للمركز, تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه .

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بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ, تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودية بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين , لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.