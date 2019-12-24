شكرا لقرائتكم خبر عن السبب وراء عدم انعقاد جلسة «مجلس الوزراء» خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.

وذكر أن هناك 3 حالات فقط لا يعقد فيها مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وهي الأسبوع الأول بعد عيد الفطر المبارك وكذلك الأسبوع الأول عقب عيد الأضحى المبارك، أما الحالة الثالثة تتمثل في الأسبوع الذى يلي الجلسة الاستثنائية والتي يعلن فيها مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة.

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وكان مجلس الوزراء، قد أقر يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019، في جلسة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020.