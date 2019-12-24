هواوي تطلق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X خلال العام المقبل، وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع. أطلقت الشركة الصينية هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولارا أمريكيا، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000. ويزخر هاتف هواوي Mate X الحالي بشاشة قياس 8 بوصة تعمل بدقة 2480×2200 بيسكل ولا تزيد حافة الشاشة على 4ر5 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480× 1148 بيكسل. وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 ميللي أمبير ساعة تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة، والتي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.

