أحمد بن سعيد يشكر تيم كلارك على خدماته لأكثر من 30 عاماً في «طيران الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيم كلارك على خدماته الكبيرة في «طيران الإمارات» لأكثر من 30 عاماً، وآخرها مهامه رئيساً للناقلة. ووفقاً لمصادر ”الخليج 365” فإن تيم كلارك سيتقاعد من منصبه، بنهاية يونيو/ حزيران 2020، على أن يستمر في العمل مستشاراً للناقلة.

وفي رسالة شكر، لتيم كلارك، اطلعت مصادر ”الخليج 365” على نسخة منها، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «سيضمن فريق الإدارة العليا القوي انتقالا سلساً في الإدارة»، وأضاف: «عملت عن كثب مع تيم كلارك منذ التأسيس عام 1985، وأعرف تمام المعرفة شغفه تجاه أعمال الناقلة وعلامته التجارية وطاقم الموظفين فيها».

وقال سمو الشيخ أحمد: «خلال الأوقات الصعبة التي واجهها القطاع استطاع تيم كلارك أن يقود الناقلة نحو النمو لتصل إلى ما هي عليه اليوم من مكانة عالمية كأكبر ناقلة دولية وكلاعب بارز في صناعة الطيران».

وأشار سموه إلى أن عدداً قليلاً من شركات الطيران استطاعت المحافظة على الربحية طوال 31 عاماً كما فعلت «طيران الإمارات»، وتابع: «يمكنني بفخر القول إن كل ذلك تحقق من دون أي حمائية أو دعم».

وعن تيم كلارك، قال سمو الشيخ أحمد: «لا شك في تألق تيم في الإدارة وشجاعته في طرح الأفكار الجريئة، وتفانيه في الجودة والابتكار. وكل هذه كانت صفات أساسية لنجاح الشركة، وكذلك لنجاح دبي كمركز عالمي للناقلة وللطيران». وأضاف: «مساهمات تيم في طيران الإمارات لا تقدر بثمن، ويسرني أنه سيبقى لدعم فريق القيادة استشارياً».

وانضم كلارك إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات في العام 1985 رئيساً لقسم التخطيط في الخطوط الجوية، وأصبح رئيساً لها في العام 2003. وقد كان فعالاً في تحول طيران الإمارات إلى عملاق عالمي.

ويحمل تيم لقب «سير»، وهو خريج جامعة لندن في المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد، كما أنه زميل في الجمعية الملكية لعلوم الطيران. ويحمل كذلك شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ميديلسيكس ودرجة فخرية من كلية نيوكاسل للأعمال في جامعة نورثمبريا، وكلاهما في المملكة المتحدة.