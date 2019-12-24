رقم قياسي في اليابان لم يتحقق منذ 44 سنة

دبي - بواسطة محمد فارس © اليابان اليابان

كتب- وكالات:

سجلت اليابان رقما قياسيا لم يتحقق منذ 44 سنة، إذ أعلنت السلطات أن عدد المواليد في البلاد هذا العام انخفض بنحو 5.9% إلى أقل من 900 ألف مولود، للمرة الأولى منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات عام 1899.

وفقا لرويترز، يرى محللون أن تراجع عدد المواليد سيؤدي لتحويل المزيد من الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى دعم التكاليف المتزايدة لرعاية كبار السن الذين تتزايد أعدادهم ومن شأن ذلك تقويض النمو الاقتصادي.

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وفاقت الوفيات عدد المواليد هذا العام بفارق 512 ألفا وهذه المرة الأولى التي يكون الفارق فيها أكبر من 500 ألف إذ جرى تسجيل ولادة 864 ألف طفل فقط بينما بلغ عدد المواليد العام الماضي 918 ألفا.

وقال المسؤول عن تجميع البيانات في وزارة الشئون الاجتماعية اليابانية إن هذا أكبر انخفاض في عدد المواليد منذ العام 1975 ومن أسبابه تناقص أعداد النساء بين سن 25 و39 سنة.

وتطمح الحكومة في أن يصل معدل المواليد إلى 1.8% وهو ما يبدو طموحا جامحا في ضوء تسجيل المعدل نسبة 1.42% عام 2018.