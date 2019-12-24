شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مستودع أسلحة فى قاع بئر بمدينة حمص السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الجهات الأمنية فى سوريا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة فى قاع بئر بعمق 35 مترا.

ووفقا لـ"سبوتينك"، تم العثور على هذه الأسلحة فى مزارع قرية السعن الأسود في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالى، وقد تم إخفائها داخل بئر فى أحد البساتين المحيطة بالقرية.

وشملت الأسلحة المضبوطة رشاشات متوسطة بالإضافة إلى القنابل اليدوية والصواريخ المحمولة على الكتف ورشاشات الدوشكا وقذائف "أر بي جى" وحشوات متفجرة وبنادق آلية مختلفة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية وذخائر مختلفة.

وكانت الجهات الأمنية في سوريا قد عثرت في ريف القنيطرة، أمس الاثنين، على ذخائر واسلحة ومعدات وصواريخ من صناعة إسرائيلية "قذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ب 9 ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة العدو الإسرائيلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.