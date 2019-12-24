شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السويسرى يحقق فى تحويلات 9 سياسيين لبنانيين لمليارى دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبير الاقتصادى اللبنانى مروان إسكندرن، أن البرلمان السويسرى، يحقق فى تحويلات 9 سياسيين لبنانيين، لمبلغ يقارب مليارى دولار آخر 15 يوما.

ونقلت جريدة القبس الكيوتية عن إسكندر ، قوله إن مراسلة التلفزيون السويسرى أكدت أنها تعرف أسماء السياسيين، وبأن البرلمان السويسرى سيعلن نتيجة تحقيقاته في يناير المقبل.

وكانت وسائل إعلام لبنانية نقلت، عن إسكندر قوله إن 6 شخصيات سياسية قامت بتحويلات قاربت 6.5 مليارات دولار، لكن إسكندر أكد أن ما نقل عنه غير دقيق ، وأن التحويلات تخص 9 سياسيين، وقيمتها مليارا دولار.

وفيما يتحدث البعض عن أن وهج الانتفاضة يخفت رويدا رويدا في لبنان، يحذر العديد من المحللين الاقتصاديين والسياسيين من أن الكلام عن احتضار الانتفاضة غير صحيح، محذرين من أن البلاد تتجه بعد 3 أشهر إلى موجة ثانية يمكن وصفها بـ"ثورة الجياع".

Advertisements

حيث يعانى اللبنانيون يوميا من اشتداد الأزمة الاقتصادية. وأمس انتشر تسجيل صوتي للنائب وليد جنبلاط يقول فيه إنّ الجبل ولبنان على "مشارف الجوع"، لافتا إلى أن الاقتصاد على باب الانهيار، إن لم يكن قد انهار.

أكد الخبير الاقتصادي مروان إسكندر ،أن الأزمة ستكون أعمق وأسوأ في الأشهر المقبلة، لكنها لن تصل إلى حد المجاعة، لأن ظاهرة التكافل الاجتماعى منتشرة في لبنان، كما أن الدول العربية، ومنها الكويت، ستساعد البلاد على تأمين الغذاء.

وأشار إسكندر إلى أنه حتى لو حصل لبنان على أول دفعة من أموال مؤتمر سيدر والمقدرة بـ1.5 مليار دولار، فإن هذا المبلغ لا يمكن أن يعالج الأزمة، مقترحا أن يجري تحويل %10 من الودائع التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار في البنوك إلى الليرة اللبنانية لتأمين 8 مليارات دولار.