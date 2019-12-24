شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى: تقديم برنامج عمل الحكومة خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، اضاف الشيخ صباح الخالد، في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من اداء اليمين الدستورية ان الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس الى ابعد مدى تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وبين ان الحكومة ستقدم بموجب المادة (98) من الدستور برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مضيفا «وانا عندما التزم بشيء احب ان اضع له جدولا زمنيا يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والامكانيات».

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وذكر ان «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الاجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الاجهزة الحكومية والانتقال الى الحكومة الرقمية"». واكد ان الحكومة امامها مسؤولية مشتركة ومشروعا وطنيا عنوانه التعاون من اجل ترجمة توجيهات صاحب السمو امير البلاد مشددا على ان «السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الاكبر».

وجدد الشيخ صباح الخالد عظيم الشكر والامتنان الى امير البلاد على الثقة الغالية سائلا الله العلي القدير ان يعينه على تحملها. كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الوزراء على تحملهم المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة.

وتنص المادة (98) من الدستور على ان «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».