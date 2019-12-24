شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: أحكام القضاء فى قضية خاشقجي تعكس التزام السعودية بمبادئ القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الكويت، أن الأحكام في قضية جمال خاشقجي رد من السعودية على كل من يحاول المساس بها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وأوضح الكويت أن أحكام القضاء في قضية خاشقجي تعكس التزام السعودية بمبادئ القانون. Advertisements

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