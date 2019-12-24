شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البنية التحتية الإماراتى: لا بوابات تعرفة مرورية على الطرق الاتحادية قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمى، عدم وجود نية لتركيب بوابات تعرفة مرورية على الطرق الاتحادية خلال المستقبل القريب، مبيناً أن هذه الطرق تخدم الاقتصاد بشكل كبير للغاية، وبالتالي فصيانتها تتم على عاتق المردود الاقتصادي وميزانية الدولة.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أفاد، خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة حول خطط العمل المستقبلية للوزارة وأبرز المشاريع الحيوية، اليوم الاثنين، بأن الوزارة لن تنشئ محاور طرق اتحادية جديدة خلال الـ20 عاماً المقبلة على الأقل، لأنه لا مكان لها، مبيناً أن الهدف صيانة ورفع كفاءة الطرق الموجودة حالياً.

وكشف عن «خيارات يمكن طرحها مستقبلاً» للحد من الزحام المروري، مثل تخصيص أيام لسير السيارات ذات الأرقام الفردية، وأيام للسيارات ذات الأرقام الزوجية، مشيراً إلى تصورات لتشجيع النقل الجماعي.

وبيّن أن وزارة تطوير البنية التحتية تستهدف ضمن خطتها للأعوام 2017 - 2021 تنفيذ 36 مشروعاً ضمن برنامجها الاستثماري، تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، وأخرى خدمية، إضافة إلى الطرق الاتحادية والصيانة، بتكلفة تقديرية تناهز 10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمن مشاريع تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليار درهم.

وتفصيلاً، أوضح الوزير أن خطة العمل تشمل 4 مشاريع تنفيذ طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد لـ6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقارب 350 مليون درهم، ومشاريع مبانٍ أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ600 مليون درهم تستوعب كل مدرسة 2500 طالب بدلاً من ألف فقط، فضلاً عن 5 مشاريع لمبانٍ حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.

شارع الإمارات

وكشف النعيمي عن خطة لتطوير شارع الإمارات، تشمل التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بحيث يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبيه، ويخدم انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي عبر شارع خورفكان، وتصل تكلفتها إلى 200 مليون درهم تقريباً.

تطوير شارع الاتحاد

ولفت إلى أن الوزارة ستطور خلال العام المقبل شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، وأن عملية التطوير، بكلفة 230 مليون درهم، ستشمل تقاطعي النهدة، والخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3000 مركبة في الساعة بكل اتجاه، إضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه لمسافة 2.5 كيلومتر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي، وسيبدأ التطوير العام المقبل والانتهاء في مدة عامين ونصف العام.

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وستطور الوزارة أيضاً شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، وتوسعه إلى 3 حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بتكلفة تناهز 220 مليون درهم، ما سيرفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، وسيتضمن المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات بهدف تقليل الحوادث المرورية.

شارع محمد بن زايد

وأكد بلحيف النعيمي أن الوزارة ستطور شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، وأن الأعمال ستشمل تطوير جسرين على التقاطعات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%، ما يقلل الازدحام والحوادث المرورية.

ولفت إلى إشراف الوزارة حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، أبرزها مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما (المرحلة الأولى)، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم تقريباً.

وأضاف أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى «تقاطع مسجد الشيخ زايد ـ عجمان»، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من 2020، وبتكلفة تقديرية تناهز 49.5 مليون درهم، ومشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة ـ الذيد ـ مسافي «المرحلة الثانية ـ طريق البطائح»، المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من 2020، وبتكلفة تناهز 82 مليون درهم.

وأردف أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تشمل أيضاً إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكلفة تصل إلى 167 مليون و264 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2020، فضلاً عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتشرف الوزارة حالياً أيضاً على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية 83 مليون درهم، العام المقبل 2020، إضافة إلى مشاريع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين، إنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل برأس الخيمة، ومشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة برأس الخيمة.

55 مشروعاً حيوياً

أشار وزير تطوير البنية التحتية عبدالله بلحيف النعيمي إلى إنجاز الوزارة 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الـ5 الماضية، بقيمة 4.52 مليار درهم.

وأوضح أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلومتر، وأن الوزارة نفذت 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ5665 خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ3459 عام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، و190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق.