شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من زيارة المقدسات فى عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إعلان سلطات الإحتلال الإسرائيلى، الأحد الماضى، أنها ستسمح للمسيحيين فى قطاع غزة بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس فى عيد الميلاد، أكد كامل عياد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية في قطاع غزة، رفض قوات الاحتلال الإسرائيلى إصدار 700 تصريح لمسيحيي قطاع غزة لزيارة الأماكن المقدسة بالضفة والقدس بمناسبة حلول احتفالات عيد الميلاد.

وقال كامل عياد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية في قطاع غزة، خلال تصريحات لصحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، إن الاحتلال منح تصاريح لـ193 شخصا فقط، في حين لم يصدر حتى الآن تصاريح لـ700 آخرين من المسيحيين بغزة، وبالتالي عمليا جرى رفضهم وحرمانهم من السفر للعبادة وإحياء أعياد الميلاد.

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وتحدث كامل عياد، عن أن أكثر من 900 مسيحي من غزة تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح لزيارة الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، كما اتهمت مصادر مسيحية بغزة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تراجع شكلا عن منع مسيحيي غزة من السفر للأماكن المقدسة، وسمح لعدد محدود فقط ومنع البقية.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت المسيحيين في قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس، ما حرم المئات من الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن منسق أعمال حكومة الاحتلال قرار منع المواطنين المسيحيين من سكان قطاع غزة إلى الأماكن المقدسة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة بسبب معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"