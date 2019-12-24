«كراني»: توقعات بأجواء شديدة البرودة على المناطق الشمالية بدءاً من اليوم

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال خبير الأرصاد حسن كراني، إنه من المتوقع – بمشيئة الله – أن تلامس درجة الحرارة في المناطق الشمالية خمس درجات مئوية، وذلك بسبب قدوم زائر قطبي شديد البرودة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأضاف كراني في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع«تويتر»: “الزائر القطبي سيتحرك تدريجيًا في اتجاه الشرق، ويغطي الشمال بصحبة حرارة صغرى تحت الصفر المئوي بـ2 إلى 5 درجات مئوية، ويبلغ أقصى مداه في التحرك يوم 29 ديسمبر؛ بامتداده على الشرق والوسط والغرب، وناصح المواطنين بقوله «تدفوا».

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.