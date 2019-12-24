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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 طالبات إحداهن خطرة جراء احتراق حافلة طالبات في محايل عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة التعليم بمحايل عسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 من طالبات ابتدائية ومتوسطة المربع في بارق إثر احتراق حافلة مدرسية، أثناء توجهها إلى المدرسة.
وأوضح “تعليم محايل”، أن 3 مصابات حالتهن مستقرة، فيما لا تزال الرابعة بالمستشفى للملاحظة، لافتةً إلى أن الحادثة نتجت عن اصطدام الحافلة بمركبة أخرى، ما أدى لاشتعال النيران في الحافلة.
وأضاف: أنه جرى إخلاء جميع الطالبات من الحافلة، ونقل المصابات إلى المستشفى، مؤكدة أن مدير التعليم وقف على الحادثة واطمأن على الحالات المصابة.
وأظهر مقطع فيديو متداول النيران المشتعلة في الحافلة، فيما أكد مغردون أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد الحريق.
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