شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تضيف ميزة جديدة لهواتف «آيفون 12» خاصة بالتقاط الصور.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير صحفية أن شركة “أبل” الأمريكية، قررت اعتماد مستشعرات جديدة لهواتف “آيفون 12” المرتقبة، والتي ستمنحها تقنيات غير مسبوقة للصور، تتمثل في التقاط صور مستقرة من دون أي تشويه أو شوائب، حتى لو كانت الصورة ملتقطة في وضع “حركة مفرطة”.

وقال موقع “تايمز نيوز ناو” الهندي: إن هواتف “آيفون 12″ المرتقبة، سيتم دعمها بمستشعرات خاصة بـ”تثبيت الصور البصرية” لكل من لقطات الصور والفيديو عند استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة أو المقربة.

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وأشارت المصادر إلى أن تلك التقنية الجديدة غير المسبوقة سيتم دعمها لنسختي هاتف “آيفون 12” بنسختي 6.1 و6.7 بوصة، متوقعة أن يتم دعم “آيفون 12” كذلك بكاميرا ثلاثية، ذات تقنيات استشعار ثلاثية الأبعاد، التي تحسن من قدرات الواقع المعزز.

ولم تعلن “أبل” حتى الآن، التوقيت الرسمي الذي تنوي أن تطرح هاتفها المرتقب الجديد فيه؛ ولكن أشارت مصادر إلى أنه قد يكون في الربع الثاني من عام 2020 المقبل.