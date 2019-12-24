شراب يساعد على تقليل دهون البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحدث لنا جميعاً أن نستسلم للإغراء وننغمس في الأطعمة السكرية، ولكننا نشعر بالذنب دائماً بعد ذلك لأنها ستتحول إلى دهون في المعدة، بسبب كمية السكر التي تحتوي عليها. وهذا هو الحال بالنسبة للشراب الحلو والمعجنات والمربى الذي نحب أن ندهنه (دون اعتدال) على شرائح الخبز والفطائر. ولكن هل تعرفين أن هناك بديلاً لكل هذه المنتجات؟ وصفة الشراب الحلو هذه اللذيذة تساعدك على التخلص من الدهون الزائدة.



المكونات

125 غ من الفجل

3 ملاعق كبيرة من العسل

عصير 3 حبات من الليمون

يمكنك زيادة نسبة كل مكوّن لصنع كمية أكبر من الشراب.

الطريقة

ضعي الفجل في الخلاط واخلطي إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة وناعمة. بعد ذلك أضيفي العسل وعصير الليمون. العسل سيعطي هذا المزيج نكهة الشراب الحلو اللذيذة. حين تخلطين كل المكوّنات جيدا، ضعي المزيج في وعاء، فهو بديل ممتاز لشراب القيقب. هذه الوصفة لذيذة وتساعدك على تقليل محيط الخصر عن طريق مهاجمة دهون البطن.

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أحد الأسباب الرئيسية التي ستجعلك تحبين هذا الشراب الحلو هو طعمه في المقام الأول. العسل يضفي لمسة ناعمة وحلوة ولزجة. الفجل يعطي المزيج نكهة منعشة وحامضة. يمكنك أن تدهني شرائح التوست بهذا المزيج. نصيحة صغيرة: إذا أردت زيادة فعالية هذا الشراب الحلو، تجنّبي وضعه على فطائر الكريب.

عليك تناول ملعقتين كبيرتين من هذا المزيج كل يوم، ملعقة في الصباح (عند الاستيقاظ من النوم، ويفضل على معدة فارغة) وملعقة في المساء. يجب أن يستمر العلاج ثلاثة أسابيع. إذا أردت تجديد العلاج، توقفي للراحة لبضعة أيام ثم كرري العلاج.

الفوائد الصحية لوصفة الشراب الحلو

- العسل له العديد من الفوائد الصحية المعروفة. فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وهو يعزز نمو وتقوية العظام ويشكل أساساً للعديد من الوصفات الصحية لمكافحة التعب والالتهابات الفطرية والقرحة... الخ.

- وهذه الوصفة، بالإضافة إلى أنها تقلل دهون البطن، تساعد على زيادة طاقتك: فهي تحتوي على الفركتوز والساكروز اللذان يحفزان شكل الجسم بطريقة فورية تقريباً.

- كثيراً ما يوصف الفجل بأنه حديقة البنسلين... وعلى الرغم أنه لا توجد دراسات علمية تثبت فعاليته لفقدان الوزن، إلا أن الفجل يعتبر أحد الأغذية التي تحرق الدهون لأنه يعزز ظاهرة تحلل الدهون (تقليل الدهون في الخلايا الدهنية). ومثل الليمون، الفجل غني بفيتامين C و B1 و B2 و B6 وأيضا بالأملاح المعدنية (المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور والحديد...) وبالمضادات الحيوية (الاليسين والسنجرين).

- والفجل يسهل الهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي (يسرع حرق الدهون) ويحسن الدورة الدموية عن طريق تخفيض ضغط الدم. ولا تتوقف فوائده هنا... فهو يقوي الجهاز المناعي للوقاية من الأمراض ومن البرد. وعند استخدامه خارجياً، يهدئ الفجل الروماتيزم ولدغات الحشرات.

الميزة الرئيسية لهذا الشراب هو الحد من الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة السكرية. والنتيجة هي أنك لن تشعرين بأنك بحاجة إلى تناول وجبات خفيفة كثيرة كما في السابق. وستلاحظين مع مرور الأيام أن وصفة هذا الشراب الحلو حيلة سهلة لتحقيق التوازن الغذائي وفقدان الوزن في الوقت نفسه.