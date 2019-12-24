تعرف على أفضل طريقة لتخفيض حرارة الطفل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يرتعب الأهل ويقلقون عندما ترتفع حرارة الطفل علماً أن الحرارة نتيجة طبيعية وإذا كان الطفل معافى، فلن تشكل الحرارة أي خطر على الطفل .. والحقيقة ان الحرارة تشير الى أن الجسم يقوم بوظائفه على أكمل وجه. فبهذه الطريقة يعمل على قتل الالتهابات والعدوى .



إليكم كيف تنزلون الحرارة بدون أدوية وفي5 دقائق فقط :

1- البطاطا المبشورة

اغسلوا البطاطا ثم ابشروا القشرة. ضعوا البطاطا المبشورة في جوارب الطفل. هذه الوصفة ستنزل حرارة الطفل ولن يشعر الطفل معها بالانزعاج.

2- السبيرتو والماء

ضعي في 200 ملل من الماء السبيرتو . اجلبي شاشاً وانقعيه في الماء مع السبيرتو ثم أخرجي الشاش وضعيه في جوارب الطفل

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3- ضعي على رأس الطفل خرقة قماش باردة رطبة أثناء نومه.

4- إن تحميم الطفل بالماء الفاتر طريقة تساعده على التخلص من الحرارة لأن الماء يساعد على تبريد الجسم وبالتالي تنزيل الحرارة.

5- أبقي طفلك مرتوياً عبر عرض الماء عليه بشكل دائم كما يمكنك ان تعرضي عليه الأطعمة الباردة والمثلجات.

6- المروحة ايضاً قد تساعد كثيراً. ولكن أبقي المروحة على درجة خفيفة واجعليها في حركة دائمة ولا تثبتيها على الطفل.

7- قللي من الملابس التي يرتديها فهذا سيخوله التخلص من الحرارة عبر الجلد. ألبسي طفلك ثياباً خفيفة ولا تتركيه بدون ملابس.

8- إذا كان طفلك خارج البيت ، عليك أن تبقيه في مكان بارد وفي الظل.