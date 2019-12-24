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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مما يتكون المخدر "البنج" المستخدم بالعمليات الجراحية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
البنج هو عقار يستخدم لإدخال المريض في حالة اللاوعي، من اهم العقاقير المستعملة لهذا الغرض عقار ثيوبنتون الصوديوم thiopentone sodium ويعطي مفعولا خلال 30 ثانية بعد حقنه في الوريد.
كما تستعمل مواد تخدير عن طريق الاستنشاق (غازات او سوائل تتغير بسهولة الى غازات) مثل: اكسيد النيتروز nitrous oxide، هالوثين، انفلورين halothane, enflurane، ايزوفلورين isoflurane، وكثيرا ما يستخدم مزيج من المهدئات barbiturates مثل اكسيد النيتروز ومخدرات (عقاقير تسبب النوم وتخفف االألم) ومرخيّات االعضلات خلال االعملية الجرااحية.
ويعتبر هذا اكثر أمانا من استخداام نوع واحد من العقارات المخدرة واالذي قد يكون له أعراض جانبية خطيرة.
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