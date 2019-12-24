لماذا نعطس عندما ننظر للشمس؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
العطس هو رد الفعل الناجم عن التحفيز الحسي لأغشية الأنف، ينتج عنه خروج قوي للهواء من الفم والأنف. الفعل المنعكس يعني نوع من تحفيز الجسم يسبب فعل بطريقة لا إرادية، أي تفعله بدون تفكير ولا تستطيع السيطرة عليه.
أحد أنواع هذه الإفعال المنعكسة هو المنعكس الحدقي للضوء "pupillary light reflex" فإذا وجهت الضوء الى عينيك سوف يصغر حجم بؤبؤ العين، او يتقلص، ان توجيه الضوء نحو العينين يسبب ذهاب إشارات عصبية من العين الى الدماغ، ثم الى العين مرة أخرى، لتأمر البؤبؤ بالتقلص، في حالة العطس االمنعكس، حك االأنف يسبب ذهاب اإشارات عصبية من االأنف الى االدماغ ثم الى الأنف واالفم وعضلات االصدر وكل شي له علااقة باالعطس.
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