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هل تشرب الشاي بعد الأكل.. إليك ماذا يحدث لجسمك بعد ذلك؟!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

هل تشرب الشاي بعد الأكل.. إليك ماذا يحدث لجسمك بعد ذلك؟!

متابعات_الخليج 365

الكثير منا أعتاد أن يتناول الشاي و القهوة بعد تناول الوجبة مباشرة وهذه العادة يقوم بها معظم الناس ويعتبرونها الحلو الذي يتناولوه بعد الطعام ولا يحاولون تناول عصير او فاكهه ولكن يفضلون الشاي .

 

وقد أثبتت الدراسات الطبية ان شرب الشاي والقهوة بعد تناول الطعام يسبب الأذي المباشر لجسم الإنسان.

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وقد اختارنا في هذا الموضوع أن نذكر رأي الأطباء في شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة لما له من تأثير علي تعطيل عملية الهضم ويعمل علي أكسدة الطعام في المعدة لذا فينصح الأطباء بعدم شرب الشاي بعد الطعام مباشره ويمكن تناوله بعد مرور 30 دقيقه علي الأقل من تناول الطعام.

 

فقد يعمل شرب الشاي أيضا علي تعطيل استخلاص الحديد من الطعام ليفيد الجسم به لذا فمن الأفضل أن نمنع الأطفال من شرب الشاي حتى لا يصابوا بفقر الدم أو ما يسمي علميا بالأنيميا.

 

فينصح بتناول الشاب بعد الأكل بساعة على الاقل فهذا أفضل حتى يتمكن الجسم من إمتصاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام.

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