هل تشرب الشاي بعد الأكل.. إليك ماذا يحدث لجسمك بعد ذلك؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكثير منا أعتاد أن يتناول الشاي و القهوة بعد تناول الوجبة مباشرة وهذه العادة يقوم بها معظم الناس ويعتبرونها الحلو الذي يتناولوه بعد الطعام ولا يحاولون تناول عصير او فاكهه ولكن يفضلون الشاي .



وقد أثبتت الدراسات الطبية ان شرب الشاي والقهوة بعد تناول الطعام يسبب الأذي المباشر لجسم الإنسان.

Advertisements

وقد اختارنا في هذا الموضوع أن نذكر رأي الأطباء في شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة لما له من تأثير علي تعطيل عملية الهضم ويعمل علي أكسدة الطعام في المعدة لذا فينصح الأطباء بعدم شرب الشاي بعد الطعام مباشره ويمكن تناوله بعد مرور 30 دقيقه علي الأقل من تناول الطعام.

فقد يعمل شرب الشاي أيضا علي تعطيل استخلاص الحديد من الطعام ليفيد الجسم به لذا فمن الأفضل أن نمنع الأطفال من شرب الشاي حتى لا يصابوا بفقر الدم أو ما يسمي علميا بالأنيميا.

فينصح بتناول الشاب بعد الأكل بساعة على الاقل فهذا أفضل حتى يتمكن الجسم من إمتصاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام.