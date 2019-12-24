شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يغادر المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الثلاثاء مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، حيث كان يتلقى فيه العلاج منذ يوم الجمعة. ومن المنتظر أن ينضم إلى أفراد العائلة المالكة للاحتفال بعيد الميلاد.

ومن المتوقع أن ينضم دوق أدنبره ـ 98 عاماً ـ إلى كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين في ساندرينجهام بشرق إنجلترا.

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