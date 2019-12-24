شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر بريطانيا من استخدام منتجات «هواوي» في شبكات اتصالات الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال روبرت أوبرين مستشار الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض أبلغ الحكومة البريطانية أن استخدام تكنولوجيا شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيمثل خطراً على أسرار أجهزة المخابرات البريطانية.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن أوبرين قوله إن أي قرار يسمح لشركة هواوي بالمشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات سيعطي الحزب الشيوعي الصيني فرصة الوصول إلى التفاصيل «الأكثر خصوصية» للمواطن في بريطانيا.

وأشار أوبرين إلى أن نظر بريطانيا إلى موضوع هواوي باعتباره «قرار تجاري بدرجة ما» هو أمر صادم، لأن شبكة الجيل الخامس أمر يتعلق بالأمن القومي. وأشارت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، إلى أن تحذير أوبرين لبريطانيا يمثل تصعيداً للضغوط الأمريكية على بريطانيا لإقناعها بفرض حظر كامل على شركة هواوي.

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