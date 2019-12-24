شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي لسرطان الثدي يرتبط بعودة المرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة حديثة أجراها مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك، إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيميائي ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.
نشرت نتائج الدراسة في دورية «علم الأورام السريرية»، وأشارت إلى أن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية يحد من فعالية العلاج الكيميائي. وقالت كريستين أمبروسون رئيسة قسم الوقاية من السرطان ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان «نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه قد لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية أثناء العلاج الكيميائي».
وأوضحت أنه «يعتقد أن مضادات الأكسدة قد تتداخل مع قدرة العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية». وأضافت «الطريقة الوحيدة التي يعمل بها العلاج الكيميائي هي توليد الكثير من الإجهاد التأكسدي داخل الخلية. والفكرة تتلخص في أن مضادات الأكسدة قد تمنع ذلك، وتجعل العلاج الكيميائي أقل فعالية».
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