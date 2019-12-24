فيتنام تضبط طنين من العاج وحراشف آكل النمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبطت فيتنام أكثر من طنين من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي مخبأة داخل صناديق خشبية مشحونة من نيجيريا، بحسب وسائل إعلام حكومية الثلاثاء.

وتأتي العملية في نهاية سنة حافلة بمضبوطات الحياة البرية في فيتنام التي تعتبر معقلاً للتجارة غير المشروعة والمربحة في أجزاء الحيوانات من الفيلة وآكل النمل الحرشفي والنمور ووحيد القرن.

وبحسب هيئة الجمارك الفيتنامية، عثرت السلطات في مدينة هاي فونغ شمال البلاد على 330 كيلوغراماً من العاج، و1,7 طن من حراشف آكل النمل الحرشفي، بعد تفتيش ثلاث حاويات من نيجيريا. وحظرت فيتنام تجارة العاج في العام 1992، لكن السوق غير القانونية لا تزال قائمة، وتبيع محال تجارية العاج الذي ضبط قبل سريان الحظر للأغراض الزخرفية والطبية.ويعتبر آكل النمل الحرشفي أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم، وقد انتزع أكثر من مليون منها من الغابات الآسيوية والإفريقية خلال العقد الماضي، حيث ترسل إلى الأسواق في الصين وفيتنام لشيوع استخدام حراشفها في الطب التقليدي،بينما تباع لحومها في السوق السوداء.