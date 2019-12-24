«فانوفي» يفسد خطط الآلاف الفلبينيين في عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفسد إعصار استوائي خطط آلاف السكان في وسط الفلبين للاحتفال بأعياد الميلاد الثلاثاء بعد أن أجبرهم على الرحيل من منازلهم أو حاصرهم في مناطق توقفت بها حركة السفن والعبارات.

وأعلن مسؤولون ليلة عيد الميلاد أن سكان المناطق الساحلية عليهم إخلاء منازلهم فيما ظل الآلاف محاصرون في المرافئ مع توقف عمل العبارات.

ومن المتوقع أن تجتاح رياح عاتية تصل إلى حد العاصفة ساحل الأرخبيل الآسيوي المطل على المحيط الهادئ قبل وصول إعصار «فانفوني» الاستوائي لجزيرة سامار بعد ظهر الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المحلية. ويسلك الإعصار المسار نفسه «لهايان» أحد أقوى الأعاصير التي ضربت وسط الأرخبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موقعاً أكثر من 7350 قتيلاً ومفقوداً. وقد حرم نحو أربعة ملايين شخص من مساكنهم.

وأصدرت السلطات أوامر لجميع السفن على المسار المتوقع للإعصار عبر جزر وسط البلاد بالبقاء في المرافئ، فيما أبلغ المسؤولون المحليون سكان السواحل وكذلك المناطق المعرضة للفيضانات بضرورة الانتقال إلى أماكن آمنة.

وقال مسؤول الدفاع المدني الإقليمي ريدين كابريجاس، إن «بعض العائلات مترددة في إخلاء المناطق لأنهم يريدون الاحتفال بعيد الميلاد في منازلهم، لكن المسؤولين المحليين سوف يجبرونهم على الخروج إذا رفضوا الامتثال لتحذيراتنا».

وأوضح كابريجاس من مدينة تاكلوبان بوسط البلاد أن عمليات الإجلاء جارية في المدينة، وكذلك في جزيرة سامار القريبة. لكنه أشار إلى أنه ليس لديه حالياً عدد إجمالي للنازحين.