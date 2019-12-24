فرنسا تحظر إخراج تحفة نادرة لتشيمابوي بـ24 مليون يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية الاثنين عن فرض حظر على إخراج تحفة نادرة جداً للرسام الإيطالي تشيمابوي بيعت في مزاد في تشرين الأول/أكتوبر بأكثر من 24 مليون يورو من البلاد، لفتح المجال أمام مجموعات وطنية فرنسية لشرائها. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه «بناء على نصيحة المجلس الاستشاري للكنوز الوطنية، وقع وزير الثقافة فرانك ريستر مرسوماً يقضي بوقف إخراج اللوحة من البلاد». وهذا الأمر من شأنه «إتاحة فترة تمتد لـ30 شهراً، سيتم خلالها جمع الأموال اللازمة لتنفيذ عملية الاستحواذ على اللوحة لصالح المجموعات الوطنية العامة».

وعثر على لوحة «كرايست موكد» في مطبخ سيدة مسنة في بلدة قرب باريس، ولم تحدد دار مزادات «أكتيون» في سانليس في شمال باريس هوية المزايد الفائز بها، لكن وسائل إعلام أفادت بأنها قد تكون مجموعة «ألانا» التي يملكها مواطنان تشيليان يعيشان في الولايات المتحدة وهي متخصصة في جمع التحف التي تعود إلى فن عصر النهضة الإيطالية.

وهذه المرة الأولى منذ عشرات السنوات التي ينظم فيها مزاد على لوحة للرسام الذي عاش بين 1272 و1302 والذي عرف أيضاً بتشيني دي بيبو.

وقالت دار «أكتيون» إن هذه اللوحة حققت أعلى مبلغ لعمل فني يعود إلى العصور الوسطى.