بيت لحم تستعد لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقبل مدينة بيت لحم مهد المسيح عليه السلام مساء الثلاثاء مئات المسيحيين لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد. وتستعد المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع لاستقبال المسيحيين من جميع أنحاء العالم. ومنذ الاثنين اكتظت الساحة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا زي «بابا نويل»، بينما كان السياح الصور التذكارية أمام شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 15 متراً.

ومن المتوقع وصول المطران بييرباتيستا بيتسابالا ،المدبر الرسولي بطريركية القدس صباح الثلاثاء إلى بيت لحم لترؤس القداس في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد. كما سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القداس.

ويفترض أن يحضر القداس أيضاً مسيحيون من قطاع غزة لكن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية، إذ منحت «اسرائيل» عدداً قليلاً من تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، وديع أبو نصار أن «اسرائيل» سمحت لنحو 200 شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلباتهم. وأضاف «على الرغم من كل التحديات والصعوبات والألم والمشاكل التي تواجهنا، ما زال لدينا أمل في الله والشعوب». كما سيتوجه البابا فرنسيس مساء الثلاثاء في الفاتيكان إلى حوالى 1,3 مليار مسيحي كاثوليكي في العالم.