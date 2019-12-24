شرطة دبي تحصل على فئة سبع نجوم بمبادرة «في دبي نتعلم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت القيادة العامة لشرطة دبي للعام الثاني على التوالي فوزاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، وذلك بحصولها على تصنيف سبع نجوم عن مشروع «الحقائب الآمنة في المطار» التابع للإدارة العامة لأمن المطارات، وهو أعلى تصنيف في تقييم المبادرات المشاركة وفقاً لمنهج «تريد» العالمي، ضمن مبادرة «في دبي نتعلم» الخاصة بالتعليم المؤسسي والمقارنة المرجعية، والتي ينفذها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الفوز من اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من الضباط وفريق عمل المشروع.

وأشاد المري بالإنجاز وتوجه بالشكر إلى كافة أعضاء فريق العمل على ما قدموه من جهود تعكس مستوى كفاءتهم.

من جانبه، قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، إن الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، نجحت من خلال مشروع «حقائب آمنة» في رفع مستوى الرضا والسعادة لجميع مستخدمي مطارات دبي.

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم» التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، تهدف إلى تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي في القطاع الحكومي بدبي، وخلق الروح التنافسية لتحسين أداء المؤسسات.