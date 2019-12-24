افتتاح مجمع القرآن في المدينة الجامعية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

كشف خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، أنه سيتم افتتاح مؤسسات أكاديمية في المدينة الجامعية في المرحلة القريبة المقبلة، حيث سيتم افتتاح مجمع القرآن الكريم رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل.

أشار الهاجري إلى أنه سيتم افتتاح مؤسسة رائدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لتضاف إلى بقية المؤسسات الثقافية والبحثية والأكاديمية في المدينة التي تأسست عام 1998 ويزيد عدد المعالم فيها على 20 مؤسسة كان آخرها افتتاح مبنى الايكروم الذي يضم 7 منظمات تراثية.

وقال: «إن المدينة الجامعية في الشارقة، باتت تعتبر منارة للعلم والثقافة، وأصبحت لديها سمعة عالمية كبيرة ما يدفع بالوفود لزيارتها والتعرف إلى الأماكن فيها، خاصة أن الشارقة حصلت على العديد من الألقاب العالمية، وتحديداً من منظمة اليونيسكو العالمية مثل المدينة العالمية للثقافة، والمدينة العالمية للكتاب، وأيضاً المدينة العالمية للتراث وغيرها.

وبحكم هذه الثقة فقد استطاعت احتضان كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، وتمكنت من تحقيق مكانتها العلمية العالمية، وباتت مركزاً علمياً ومنارة مهمة في ضوء برامجها ومبادراتها العلمية المختلفة».

وأكد الهاجري أن إمارة الشارقة تحرص على المواءمة بين العلم والثقافة، بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائها، بدءاً من النشء الذين اعتبرهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في كثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الحضارات.

وجاء كلامه عقب زيارة وفد إسباني للدولة، بالتنسيق مع وزارة التسامح ومؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح في إسبانيا للتبادل المعرفي. ويتألف الوفد من 12 طالباً وطالبة ينتسبون إلى جامعتي مدريد وقرطبة في إسبانيا، ويدرسون مجالات متعددة. ويزور الوفد دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى لمدة 3 أيام.