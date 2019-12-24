شرطة دبي تلقي القبض على سائق تسبب في وفاة امرأة في جميرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على سائق من جنسية خليجية، تسبب في وفاة امرأة دهساً، وفر من مكان الحادث، مستغلاً عدم رصد كاميرات المراقبة في موقع الحادث لرقم المركبة، حيث تمكن فريق العمل من التعرف إلى هويته، وضبطه في غضون 12 ساعة من الحادث.

وفي التفاصيل، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة، يفيد بوقوع حادث في منطقة جميرا الثانية، وبانتقال دورية الاختصاص والجهات ذات الصلة تبين أن الضحية امرأة من الجنسية الآسيوية في العقد الخامس من عمرها، كانت تعبر الشارع من مكان غير مخصص لعبور المُشاة، فتعرضت للدهس، وارتطم رأسها بالرصيف لتفارق الحياة على الفور، وأن السائق هرب من موقع الحادث، ولم يُعثر في الموقع على أي آثار مادية قد تُسهل عملية البحث والتحري عن السيارة سوى قطعة من سيارة «نيسان باترول» للمتسبب.

وأضاف أنه تم نقل المُصابة إلى مستشفى راشد، حيث تبين أنها فارقت الحياة نتيجة إصابتها إصابة بليغة، لافتاً إلى أنهم قاموا بتشكيل فريق عمل لمتابعة البلاغ، وإعداد آلية عمل وخطة بحث وتحرٍّ لجمع المعلومات اللازمة وسرعة العثور على المتسبب والمركبة المتسببة، وبتمشيط المنطقة تم العثور على تسجيل مرئي في إحدى المجمعات السكنية بنفس موقع الحادث، وبمشاهدة التسجيل تبين عبور المرأة من جهة اليسار إلى اليمين مكان المطب الأرضي لتخفيف السرعة، وشوهد عبور المركبة المتسببة بسرعة عالية داخل المنطقة السكنية، ولم يقم بتخفيف السرعة مما تسبب في دهس المرأة، وهروب السائق.

وتابع الجلاف أنه بمواصلة البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتسبب في الحادث، وهو شاب خليجي الجنسية، وتم إلقاء القبض عليه في منزله، كما أخرج المركبة من المنزل، وبمعاينتها ظاهرياً شوهدت بها أضرار بليغة من جهة اليمين، وبروز مصد السيارة (البمبر) من مكانه جهة اليسار من قوة الضربة، وعليه نُقلت المركبة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للمعاينة واتخاذ اللازم.

وأكد أن ظروف الحادث امتازت بالصعوبة البالغة، لعدم توفر بيانات يمكن من خلالها التوصل إلى صاحب المركبة المشتبه بها، ما عدا قطعة للسيارة، إضافة إلى عدم التقاط كاميرات المراقبة لرقم السيارة، وعدم وجود شاهد عيان.

ودعا العميد الجلاف أفراد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الوقوف إلا في الأماكن المصرح بها، كذلك الإبلاغ الفوري في حالة وقوع أي حادث، وعدم الهروب تحسباً للمساءلة القانونية، التي تتفاقم بالهروب، كما دعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حادث أو سيارة مشتبه بها، أو شخص مشتبه به.