أبل تعمل على هذه المفاجأة بهواتف آيفون 11

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تعاون شركة أبل الأمريكية مع شركات أخرى لتطوير إكسسوار "فلاش" الخاص بهواتف آيفون 11، بعدما ظلّ مستخدمو هاتف آيفون يعتمدون على "فلاش" خارجي، أي بالاستناد إلى طرف ثالث عن طريق تطبيقات ذكية مساعدة.
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مجلة فوربس الأمريكية، أشارت في تقرير لها عن هذه الميزة الجديد نقلاً عن مصادر لم تكشف عن اسمها، إلى أن شركة أبل تعمل على تحديد المواصفات المطلوبة في إكسسوار "الفلاش" الذي سيجري تصميمه حتى يعمل عن طريق موصل.
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وقبل عمل شركة أبل الأمريكية على تطوير هذه الميزة كان مستخدمو شركة أبل يلجأون إلى جهاز "فلاش" خارجي يلحقونه بالهاتف دون أن يكون معتمدًا من أبل؛ حيث لا يستفيد من مزايا التصوير الموجودة في الهاتف ولا تستفيد الصورة من عملية المعالجة المحترفة لكن مع هذه الميزة الجديدة فأن الفلاش لن يلعب دور الإضاءة فقط بل سيساعد على التقاط صور أكثر جودة في الأماكن المظلمة وذات الإضاءة المحدودة.المزيد:
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