دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من Mate X .. وهذه مواصفاته

أعلنت شركة هواوي الصينية، عزمها إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X ضمن منتجاتها خلال العام المقبل 2020؛ حيث سيتضمن تحسينات للعديد من الإمكانيات التي يتميز بها.

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شركة هواوي، أوضحت عبر بيان رسمي صادر عنها أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن النسخة المطورة من هاتف Mate X، ستتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع.

هاتف Mate X المطوي الذي طرحته شركة هواوي شهر نوفمبر الماضي مقابل 2400 دولار أمريكي، تشتمل باقة التجهيزات التقنية به على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

هاتف Mate X الذي طرحته شركة هواوي في الأسواق تم تزويده بشاشة قياس 8 بوصة بدقة 2480 x 2200 بيسكل، وحافة شاشة 5.4 ملم على أن تكون الشاشة الرئيسية في وضع الطي بقياس 6.6 بوصة وبدقة 2480 x 1148 بيكسل.

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هاتف Mate X يتميز أيضًا بتقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة، التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85 بالمئة في غضون 30 دقيقة بالإضافة إلى بطارية 4500 مللي أمبير/ساعة، تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم. المزيد:

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