مليون دولار.. مكافأة من "أبل" لمن يخترق أجهزتها

دبي - بواسطة محمد فارس © آيفون أحد منتجات شركة أبل آيفون أحد منتجات شركة أبل

كتب- عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة أبل الأمريكية، مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يكتشف ثغرات أمنية في أجهزتها الذكية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك ضمن افتتاح "أبل" لبرنامج التصدي للقرصنة والمسمى "Apple Security Bounty"، وهو امتداد لمشروع بدأته الشركة في عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب أمنية في هواتف آيفون.

وللمرة الأولى، يركز البرنامج الجديد على البحث عن ثغرات أمنية في كافة أجهزة "أبل" وهي "أبل ووتش" و"آيفون" و"آيباد" و"أبل تي في" و"آي كلاود".

وأعلنت الشركة التوسع في برنامجها "التصدي للقرصنة"، في مؤتمر "بلاك هات" الأمني، الذي عقد خلال شهر أغسطس الماضي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

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وتقدم "أبل" مجموعة من الجوائز لأولئك الذين يعثرون على الأخطاء التي تؤثر على الأجهزة، وسيدفعون مكافأة إضافية بنسبة 50% عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من نسخها التجريبية.

وللتأهل للحصول على المكافأة، سيُطلب من المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن تقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله.

وستخصص الجائزة الكبرى، البالغة مليون دولار، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم "zero-click" بنجاح، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجومات إلكترونية، والذي يمنح شخصًا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.

وتتراوح الجوائز الأخرى ما بين 25 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة، وتقسيم حساب "آي كلاود"، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل أبل عادةً.

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