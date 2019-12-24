روسيا تنفذ تجربة فريدة للاستقلال عن شبكة الإنترنت العالمية

دبي - بواسطة محمد فارس © روسيا روسيا

كتب- وكالات:

نفذت روسيا تجربة هي الأولى من نوعها للاستقلال عن شبكة الإنترنت العالمية التي تهيمن عليها أمريكا.

وقال أليكسي سوكولوف نائب وزير الاتصالات الروسي إن بلاده استكملت سلسلة اختبارات أمس الاثنين للتأكد من قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا اضطرت إلى الانفصال عن الشبكة العالمية.

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وفقا لرويترز، يأتي الفحص الذي أُجري على مدى عدة أيام للشبكات المصممة خصيصا لهذا الغرض بعد مشروع قانون "الإنترنت السيادي" الذي قُدم في نوفمبر ردا على ما تسميه روسيا الطبيعة العدوانية لاستراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية الأمريكية.

ويُلزم هذا القانون مشاركة المؤسسات التي تديرها الدولة والأجهزة الأمنية وكذلك شركات الاتصالات ومشغلي تطبيقات التراسل والبريد الإلكتروني في الاختبارات التي لا أثر لها على مستخدمي الإنترنت المنتظمين.

وقال سوكولوف في تصريحات صحفية "هدفنا أن نقدم خدمات إنترنت لا تتعطل تحت أي ظروف".