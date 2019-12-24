- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
اذا كنت تعمل في احد المجالات الإبداعية وتعتمد بشكل كبير على دقة الألوان لانجاز مشاريعك فقد يهمك هذا الموضوع، كشفت شركة ديل عن شاشة Dell UP2720Q بحجم 27 انش وبوضح 4K مع أداة معايرة ألوان مدمجة واتصال Thunderbolt 3، شاهد الفيديو التقديمي للشاشة ثم تابع القراءة… © القيادي الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
تم التسويق للشاشة على انها أول شاشة قياس 27 بوصة في العالم بوضوح
4K مع معاير ألوان مدمج ومنفذ Thunderbolt 3، تتضمن الشاشة
لوحة IPS بعمق الوان 10 بت توفر دقة أصلية تبلغ 3840 × 2160
مع معدل تحديث يصل إلى 60 هرتز مع تغطية فضاء لوني 100% Adobe RGB
و 98 ٪ DCI-P3 و 80 ٪ BT2020.
© alqiyady الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو
تتميز شاشة Dell UltraSharp 27 4K PremierColor UP2720Q وهو الاسم
الكامل لها بمنفذين Thunderbolt 3 يوفران طاقة تبلغ 90 وات مما يتيح للمستخدمين
شحن أجهزة الكمبيوتر المحمول وتوصيل شاشتين 4K عن طريق Daisy Chain.
بخلاف ذلك، توفر شاشة Dell UP2720Q نسبة تباين تبلغ 1300: 1 وكثافة عالية
للبكسل تبلغ 163ppi ووقت استجابة يبلغ 8 مللي ثانية وسطوع يصل الى 250 شمعة / م 2.
© alqiyady الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو
اعداد الشاشة بسيط مع مجموعة متنوعة من الموصلات بما في ذلك 1 منفذ DisplayPort 1.4
و منفذين HDMI 2.0 ومنفذين Thunderbolt 3 وكذلك 6 منافذ USB 3 Gen 2.
يجب أن تكون قادرًا أيضًا على إنجاز العمل بشكل أسرع باستخدام أداة المعايرة
السريعة والسهلة للألوان والمبنية في الشاشة والتي يمكن جدولتها اوتوماتيكياً
بعد عدة ساعات للحصول على أداء ألوان ثابت ومُحسّن طوال الوقت.
شاشة UltraSharp 27 4K PremierColor متوافقة مع CalMAN Ready
مما يعني أنها تعمل بسلاسة مع برنامج CalMAN لمعايرة الألوان لتنفيذ مجموعة متنوعة
من المهام، بما في ذلك المعايرة باستخدام مقياس ألوان مدمج أو خارجي.
© alqiyady الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو
تعد ميزة Picture-By-Picture PBPعلى شاشة Dell UP2720Q مثالية
لمقارنة المحتوى المرئي جنبًا إلى جنب، مما يتيح للمستخدمين عرض الصورة
نفسها في فضاء ألوان مختلف أو مقارنة الصور من مصدرين مختلفين. * المواصفات التقنية لشاشة Dell UP2720Q
– لوحة IPS بعمق الوان 10 بت مقاس 27 بوصة بدقة (3840 × 2160)
– فضاء الوان 100% Adobe RGB و 98 ٪ DCI-P3 و 80 ٪ BT2020
– كثافة بكسل 163ppi
– منافذ ثندربولت 3
– معاير وموازن الوان مدمج
– نسبة التباين 1300: 1
– وقت استجابة 8ms
– زوايا مشاهدة 178 درجة
– ميزة صورة في صورة
– توافق مع برامج CalMAN لمعايرة الألوان
– التوفر: يناير 2020
ستتوفر شاشة Dell UltraSharp 27 4K PremierColor
بعد 15 يناير 2020، وستباع بسعر 2,000$ دولار امريكي.
The post الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو appeared first on Creative School Arabia.
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن Dell UP2720Q شاشة قياس 27 انش وبدقة 4K للمصممين ومحرري الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.