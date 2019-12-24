الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية شرقي إدلب

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وتخوض القوات الحكومية منذ الخميس اشتباكات عنيفة مع ميليشيا هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً التي أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة) والفصائل المقاتلة الأخرى بدعم جوي روسي في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب.
وتمكن الجيش السوري من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان. وتُعد نقطة المراقبة االتركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات الجيش في محافظة إدلب.
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