الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية شرقي إدلب

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الجيش السوري مدعوما بقوات روسية في إحدى مناطق سوريا حاصرت قوات الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان جنوبي شرق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعدما حققت تقدماً ميدانياً خلال الأيام القليلة الماضية. أخبار ذات صلة وتخوض القوات الحكومية منذ الخميس اشتباكات عنيفة مع ميليشيا هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً التي أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة) والفصائل المقاتلة الأخرى بدعم جوي روسي في جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب. وتمكن الجيش السوري من السيطرة على عشرات القرى والبلدات، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان. وتُعد نقطة المراقبة االتركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات الجيش في محافظة إدلب. تصفح المزيد: عائلة سورية تتلاقى في الحج بعد فراق 7 سنوات

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