دياب يحدد برنامج حكومته بمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

تجددت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، أمس، وواصل المتظاهرون الاعتصام في الساحات الرئيسية في بيروت والمحافظات، وعمد المحتجون الى قطع بعض الطرق في بيروت والشمال والبقاع وطريق الجنوب، اعتراضاً على تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبين بعودة الرئيس المستقيل سعد الحريري، في وقت واصل الرئيس دياب مشاوراته الحكومية بعدما أنجز المشاورات النيابية غير الملزمة، وبدأ البحث مع الأطراف السياسية في إعداد مسودة تشكيلته الوزارية، محدداً برنامج حكومته بمحاربة الفساد والنهوض الاقتصادي والمالي، في حين نفى الحريري الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ دياب بتوسيع دائرة هذه المشاورات لتشمل الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والاحزاب غير الممثلة في المجلس النيابي بعدما فتح الباب واسعاً أمام لقاء الحراك الشعبي الذي لم يتفق حتى الساعة على أن يتمثل بشخصيات محددة للحوار معه وان التقى بعض وجوه الحراك الذين رفضوا ان يكونوا مكلفين رسمياً من الحراك وقالوا إنهم يمثلون أنفسهم، في وقت أشار دياب في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أمس الى أنّ لبنان في العناية ‏الفائقة، ويحتاج الى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي. ‏ وقال: بدأنا الحوار مع الحراك ومهلة تشكيل الحكومة ستتراوح بين 4 و6 ‏أسابيع.‏ وحدّد دياب برنامج الحكومة بمحاربة الفساد والنهوض الاقتصادي والمالي، مشدداً على أننا بحاجة إلى حكومة مُستقلين واختصاصيين، كاشفاً عن أن هدفه أن نشكل حكومة مصغّرة من نحو 20 وزيراً.‏

تصفح بالصور: مناظر تخطف الأنفاس من لبنان

Advertisements

وفي تغريدة أخرى قال دياب إن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.

وفي السياق الحكومي، نفى الحريري ما قاله وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي في حديث صحفي من أن تسمية دياب جاءت بعد موافقة الحريري ودعمه، حيث أكّد مكتب الحريري الاعلامي في بيان أمس عدم صحة المعلومات المنسوبة إلى الوزير قماطي على الإطلاق، وقال لو أنها صحت فليس هناك ما كان يمنع الحريري وكتلة تيار «المستقبل» من التسمية أو الموافقة على المشاركة في الحكومة وهو ما لم ولن يحصل، مشيراً الى أن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية أنه لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره.

من جانبه، استغرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط كيف أنّ الرئيس الحريري لم يسمّ السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، كما استغرب موقف حزب القوات اللبنانية من عدم تأييد سلام، «إلا إذا كانا يريدان بقاء النظام الطائفي كما هو»، ولفت في تسجيل صوتي أمس الى أن الاعتراض على تسمية حسان دياب أخذ أنواعاً من العنف غير المقبول وهذه أيام خطيرة ونحن مع التظاهر السلمي ولكن إقفال الطرقات قد يخلق توترات مذهبية.

أما على صعيد الحراك فقد تواصلت الاعتصامات في الساحات الرئيسية في بيروت والمناطق، وعمد أنصار تيار المستقبل الى قطع الطرق في بيروت لاسيما طريق كورنيش المزرعة عند تقاطع جامع عبد الناصر، بعدما قطعوا طريق قصقص وطريق المدينة الرياضية ليل أمس الاول، إضافة الى قطع طريق الجية نحو الجنوب، وطريق عام حلبا في عكار بالأتربة، كما تم قطع طرق ساحة النور، التبانة، البداوي جامع صلاح الدين في طرابلس، وبعض الطرق في البقاع لاسيما تعلبايا، سعد نايل، جديتا العالي، مفرق راشيا، المصنع والمرج، إضافة الى قطع الطريق الداخلية في كسارا - زحلة.