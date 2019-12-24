شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تخترع قفازا لترجمة لغة الإشارة لكلام.. والمدارس البريطانية تستعين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مخترعة سعودية، من ابتكار قفاز ذكي يترجم لغة الإشارة إلى كلام ونصوص، من خلال سماعة وشاشة مدمجتين في القفاز، وأدوات استشعار تتبع حركة الأصابع.

و ابتكرت المخترعة السعودية، هديل أيوبر، القفاز "برايت ساين" ليستقبل أية لغة إشارة في العالم، حيث يتعلم من المستخدم ويترجم لغة الإشارة الخاصة به، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ويتصل القفاز بتطبيق يتواجد على الهواتف، يسجل المعاني الخاصة بكل إشارة، ليتكون قاموس للإشارات، ما يجعل القفاز أذكى.

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وأسست هديل أيوبر شركة خاصة في المملكة المتحدة لتنتج القفاز الذكي لجميع الأعمار والفئات، وبات متاحا في الأسواق، وتستعين به ست مدارس في بريطانيا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.

وأوضحت هديل أنها ظلت 4 سنوات تعمل على ابتكارها، وكان نقص الدعم المادي من أكبر التحديات التي واجهتها.

وأشارت المخترعة السعودية إلى أنها حصلت مؤخرا على منحة من إحدى المؤسسات في المملكة المتحدة، وفرت لها التمويل اللازم لمشروعها.