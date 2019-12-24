شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تخترع قفازا لترجمة لغة الإشارة لكلام.. والمدارس البريطانية تستعين به والان مع تفاصيل الخبر
و ابتكرت المخترعة السعودية، هديل أيوبر، القفاز "برايت ساين" ليستقبل أية لغة إشارة في العالم، حيث يتعلم من المستخدم ويترجم لغة الإشارة الخاصة به، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ويتصل القفاز بتطبيق يتواجد على الهواتف، يسجل المعاني الخاصة بكل إشارة، ليتكون قاموس للإشارات، ما يجعل القفاز أذكى.
وأسست هديل أيوبر شركة خاصة في المملكة المتحدة لتنتج القفاز الذكي لجميع الأعمار والفئات، وبات متاحا في الأسواق، وتستعين به ست مدارس في بريطانيا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.
وأوضحت هديل أنها ظلت 4 سنوات تعمل على ابتكارها، وكان نقص الدعم المادي من أكبر التحديات التي واجهتها.
وأشارت المخترعة السعودية إلى أنها حصلت مؤخرا على منحة من إحدى المؤسسات في المملكة المتحدة، وفرت لها التمويل اللازم لمشروعها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تخترع قفازا لترجمة لغة الإشارة لكلام.. والمدارس البريطانية تستعين به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.