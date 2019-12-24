شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تستعيد 90 مليار ليرة من قضية فساد فى وزارة التربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فى سوريا ، عن انتهائها من تدقيق ملفات الفساد فى وزارة التربية السورية، والمتعلقة بعقود شراء موقعة بين عامى 2016 و 2018.

ونقلت وكالة سانا السورية عن بيان للهيئة ، فقد تم توقيع حوالي 591 عقدا تم التلاعب في مضامينها، بهدف القيام بعمليات كسب غير مشروع، وبلغت قيمتها الإجمالية مايقارب 72.99 مليار ليرة سورية، وهى قيمة الفروقات السعرية بين العقود مع إضافة الفوائد القانونية والتي تبلغ 17 مليار ليرة.

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