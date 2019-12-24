شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مقتل 6 من مسلحى حركة "الشباب" المتشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول بالجيش الصومالى مقتل 6 من مسلحى حركة (الشباب) المتشددة فى هجوم مضاد للقوات عقب شن الحركة هجوما على قاعدة عسكرية بجنوب غرب البلاد.

وقال الكولونيل أحمد يوسف - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إن القوات نفذت انسحابا تكتيكيا وسط قصف مدفعى عنيف قبل أن تتمكن لاحقا من استعادة السيطرة على القاعدة وإجبار مسلحى الحركة على الانسحاب.

وكانت حركة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة مقتل وإصابة أكثر من 30 جنديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالى يعلن مقتل 6 من مسلحى حركة "الشباب" المتشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.