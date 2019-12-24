شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى فى قصف روسى على قرية جوباس فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن طائرات روسية استهدفت مدرسة تأوى نازحين بقرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب؛ ما أسفر عن سقوط 8 قتلى.

ورصد المرصد السورى (مقره لندن) تواصل عمليات القصف المكثف عند محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين.

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