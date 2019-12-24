شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيت لحم تستعد لإطلاق احتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مدينة بيت لحم مهد يسوع المسيح، مئات المسيحيين، اليوم الثلاثاء، لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد.

ووفقا لـ"فرانس 24"، تستعد المدينة الواقعة فى الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع لاستقبال مؤمنين من جميع أنحاء العالم، سينضمون إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين فى المدينة.

وأشارت القناة، إلى أنه ومنذ أمس الاثنين، اكتظت الساحة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا ملابس بابا نويل بينما كان سياح يقومون بالتقاط الصور أمام شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 15 مترا.

ويفترض أن يصل المطران بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولى لبطريركية القدس للاتين، اليوم الثلاثاء، إلى بيت لحم لترأس القداس فى كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد، وسيحضر الرئيس الفلسطينى محمود عباس القداس.

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ويفترض أن يحضر القدس أيضا مسيحيون من قطاع غزة لكن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية إذ إن اسرائيل لم تمنح سوى عدد قليل من تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية فى الأراضى المقدسة وديع أبو نصار، أن اسرائيل سمحت لنحو مئتى شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلبات فى هذا الاتجاه.

وقال أبو نصار "على الرغم من كل التحديات والصعوبات والألم والمشاكل التى تواجهنا، ما زال لدينا أمل فى الله والشعوب".

وسيتوجه البابا فرنسيس مساء الثلاثاء فى الفاتيكان إلى حوالى 1,3 مليار مسيحى كاثوليكى فى العالم.