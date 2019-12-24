شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق سلام نهائى بين حكومة جنوب السودان والحركات المسلحة فى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت حكومة جنوب السودان و"مسار الوسط" التابع للجبهة الثورية، اتفاق السلام النهائي في إطار الجولة الثالثة للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، وذلك حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

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