شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 31 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطينى اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتقلت 31 فلسطينيا الليلة الماضية فى الضفة الغربية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس.

وأضاف النادى فى بيان له أن من بين المعتقلين "الأديب والمفكر أحمد قطامش الذى قضى سابقا فى معتقلات الاحتلال قرابة 11 عاما إضافة إلى اعتقال 14 مقدسيا غالبيتهم أسرى سابقون".

وذكر النادى أن أصغر المعتقلين سنا الليلة الماضية هما سند طقاطقة من بيت لحم وشادى مسلم من مخيم عقبة جبر فى مدينة أريحا ويبلغان من العمر 16 عاما.

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وأوضح النادى فى البيان أن عمليات الاعتقال رافقتها "اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلى على الاعتقالات. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5000 معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية بينهم 42 امرأة و200 طفل.