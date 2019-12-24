شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يسلم الرئيس العراقى كتابًا رسميًا بشأن الكتلة الأكبر فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الرئيس العراقى برهم صالح، كتابًا رسميًا يحدد كتلة تحالف البناء على أنها الكتلة الأكبر بالبرلمان، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى، أن الرئيس العراقى برهم صالح قد طالب مجلس النواب، الأحد الماضى، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.

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وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى العراق عادل عبد المهدى قدم استقالته، مطلع ديسمبر الجارى، تحت ضغط الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضى، وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية بالعراق فى مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التى ستضطلع بهذه المهمة.