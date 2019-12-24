شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يسلم الرئيس العراقى كتابًا رسميًا بشأن الكتلة الأكبر فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
يُشار إلى، أن الرئيس العراقى برهم صالح قد طالب مجلس النواب، الأحد الماضى، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى العراق عادل عبد المهدى قدم استقالته، مطلع ديسمبر الجارى، تحت ضغط الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضى، وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية بالعراق فى مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التى ستضطلع بهذه المهمة.
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