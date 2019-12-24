شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة بنكهة الكريسماس.. حفل عشاء فى ساحة الشهداء بلبنان بملابس سانتا كلوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب احتفالات عيد الميلاد، نظم معتصمون فى ساحة الشهداء الميدان الأشهر فى العاصمة اللبنانية بيروت الآن مأدبة عشاء مجانية شارك فيها الآلاف من اللبنانيين، حيث شارك فى تحضير وتقديم الطعام أكثر من 100 متطوع ومتطوعة وسط مشاهد تعبر عن استعدادات استقبال ليلة الميلاد من خلال الظهور بملابس سانتا كلوز، ووضع شجرات عيد الميلاد فى أرجاء الميدان، ولكن نُصبت بشكل يعكس ما يشهده لبنان من أحداث سياسية.

وقال منظمون حفل العشاء فى ساحة الشهداء أن مصادر الانفاق على إعداد الحفل والطاولات التى تزينت بكل مظاهر تدل على أجواء عيد الميلادي تم تنظيمها من خلال التبرعات، وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي شكل المواطنين اللبنانيين وهم ملتفين حول موائد الطعام وسط أجواء احتفاليّة بالمناسبة.

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وفى وقت سابق، شهدت لبنان الأحد الماضى تحركات ووقفات احتجاجية في مختلف المناطق بدءاً من ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، حيث توافد المئات إلى صيدا بوابة الجنوب وصولاً إلى النبطية، وذلك للتأكيد على أن الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد السلطة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد والمحاصصة، لن ينتهي إلا بسقوط النظام القائم، بحسب ما أكد المحتجون.



الكريسماس فى لبنان



حفل عشاء بمناسبة الكريسماس فى لبنان