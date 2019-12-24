شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السودانى يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيئة الأركان بالسودان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص بلاده على تطوير علاقاته مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، فى مجالات التعاون العسكرى المختلفة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان، أن الفريق أول محمد عثمان الحسين، التقى العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله، الملحق العسكرى للممكلة العربية السعودية فى السودان، والمقدم الركن قورو شاران الملحق العسكرى لجمهورية الهند بالسودان، كل على حدة.

وبحث اللقاءان، إمكانية توظيف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، فى مختلف مجالات العمل العسكرى.

وأشاد رئيس هيئة الأركان، بعلاقات التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية والتطور المضطرد الذى تشهده، خاصة وأن القوات المسلحة تشارك ضمن قوات التحالف العربي، لإعادة الشرعية فى اليمن الذى تقوده المملكة.

وفى سياق آخر، تعهد رئيس هيئة الأركان السودانى، بتوفير احتياجات قوات الدفاع الجوي، ومتطلبات أفرادها المادية والمعنوية.

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جاء ذلك، خلال تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الجسين، قيادة قوات الدفاع الجوى بالخرطوم، فى أول زيارة للقوات، بعد انفصالها كقوة رابعة ضمن منظومة القوات والمسلحة، وفقا لقرارات إعادة هيكلة القيادة الشهر الماضى.

من جانبه، أكد اللواء الركن عبد الخير عبدالله ناصر قائد قوات الدفاع الجوى بالسودان، جاهزية قواته للاضطلاع بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، وبذل الجهود من أجل تطوير العمل فى كافة المجالات.

ورافق رئيس هيئة الأركان السودانى، خلال الزيارة، نائبه للإمداد الفريق الركن مجدى إبراهيم عثمان، وقائد القوات الجوية الفريق الركن عصام سعيد كوكو، وعدد من مديرى الإدارات وقادة الوحدات.

وافتتح الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال الزيارة، المجمع الاستهلاكى لأفراد الدفاع الجوى، والذى تشرف عليه المؤسسة التعاونية الوطنية.