شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. الحكومة الكويتية تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رئيس وزراء الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، متعهدين بمحاربة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية.

وحسب وكالة أنباء الكويت، قال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فى كلمته أمام مجلس الأمة، بعد أداء اليمين إن "الحكومة ستقدم برنامج عملها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".





وأضاف أن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبه الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية".

وأكد الصباح أن الحكومة تمد يدها للتعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.





وكان أمير الكويت أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم ذاته.









Advertisements































