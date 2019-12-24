غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ75 ألف أسرة فقيرة

بدأت دولة قطر، الثلاثاء، بصرف مساعدات مالية لنحو 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
ومنذ ساعات الصباح، تجمّع الآلاف من المواطنين أمام فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، لتلقّي المساعدات النقدية.
والأحد، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، عن صرف المساعدات، الثلاثاء، لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.
وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.
وهذه هي المرة الحادية عشر، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.
ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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