اليمن.. تفجير قرب مقر منظمة إغاثة دولية في الضالع

الضالع/ شكري حسين/ الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، بالقرب من مقر منظمة "أوكسفام" الدولية، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ويأتي التفجير بعد يومين من استهداف مقار 3 منظمات دولية، بينها "أوكسفام"، بحسب المركز الإعلامي لمحافظة الضالع.

وقال المركز، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مستشفى "ابن عباس"، الذي تستخدمه منظمة أوكسفام، مقرًا لها، وسط المدينة.

وأضاف أن صوت الانفجار سمع بشكل كبير في أنحاء متفرقة من المدينة، محدثًا حالة هلع وخوف بأوساط السكان، دون ذكر المزيد من التوضيحات حول الأضرار المحتملة.

وحتى الساعة (10.18 ت. غ)، لم يصدر أي تعليق من قبل المنظمة الدولية بخصوص استهداف مقرها ثانية، في ظرف يومين، ولا من الحكومة اليمنية.

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والأحد، استهدف مجهولون بصورايخ "آر بي جى"، مقرات منظمات "أوكسفام"، و"ميرسي كور"، و"أكتد"، ما أحدث أضرارًا مادية، بينما كانت المقرات خالية من العاملين.

وبحسب عمال في تلك المنظمات للأناضول، فإن الاستهداف جاء في أعقاب خطابات كراهية وتحذيرات أطلقها خطباء مساجد متشددين، الجمعة الماضي، من المنظمات الدولية.

وأوضحوا أن التحذيرات زعمت أن المنظمات الدولية تشجع على الاختلاط بين الشباب والفتيات العاملين لديها، وتدفعهم إلى الخروج عن الإسلام، وتؤثر سلبًا على العادات والتقاليد.

والإثنين، أعلنت الحكومة اليمنية إنها ستلاحق العناصر التي هاجمت مقرات هذه المنظمات، وستقدمهم إلى العدالة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك، مع محافظ الضالع اللواء علي مقبل، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وباليوم نفسه، أدان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، هذه الهجمات، ودعا إلى تحقيق شامل.

وتقدم منظمات دولية وأخرى محلية، مساعدات للمتضررين في الضالع، حيث تدور معارك ضارية، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.